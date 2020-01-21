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Путин поздравил Харатьяна с 60-летним юбилеем

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Путин поздравил Харатьяна с 60-летним юбилеем

Москва, 21 января. Российский президент Владимир Путин поздравил актера и продюсера Дмитрия Харатьяна с 60-летием. Соответствующий текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства отметил щедрость и многогранный талант продюсера. В телеграмме говорится, что благодаря запасу позитивной энергии Харатьяну удалось добиться успеха на актерском поприще.

«Вы <…> ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», — подчеркнул российский президент.

Лидер России пожелал Дмитрию Харатьяну новых творческих достижений и здоровья.

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