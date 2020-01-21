Верховная рада намерена сократить число депутатов

Киев, 21 января. Верховная рада может рассмотреть вопрос о сокращении числа депутатов уже на ближайшей сессии, которая состоится 4 февраля. Об этом сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

Сокращение количества депутатских мест предполагает внесение поправок в Конституцию Украины.

«Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда», — сказал Разумков, отвечая в эфире ICTV на вопрос о рассмотрении Радой этих изменений.

Как предположил председатель парламента Украины, в ходе следующей сессии, которая начнется 4 февраля, будет рассмотрен вопрос об уменьшении количества депутатских мест с 450 до 300. Также Разумков выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд не утвердил законопроект о лишении мандата депутатов, прогуливающих заседания Рады, и членов парламента, голосующих за своих коллег. Спикер Верховной рады подчеркнул, что депутату нужно «заниматься чем-то другим», если он не работает над поставленными задачами.

«Если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной раде», — заявил Разумков.

Ранее председатель Рады сообщил, что не видит предпосылок для роспуска украинского парламента. На данный момент Разумков оценивает работу Верховной рады как достаточно эффективную.