Эксперт Простаков обвинил «Белые каски» в информационной войне против России в Сирии

Получавшая финансирование от Запада организация «Белые каски» в Сирии не брезговала для своих постановок использовать детей, отличаясь самым жестоким отношением к ним, и привлекать в свои ряды самых настоящих террористов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Фальсификации химатаки

Российская Федерация в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

По инициативе РФ, в понедельник, 20 января прошло Заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, которое было посвящено обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, который произошел 7 апреля 2018 года.

На заседании выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он представил членам Совета Безопасности показания жителей Думы, а также сообщил, что представители его НПО были на территории Сирийской Арабской Республики (САР) более десяти раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий.

«Мы также опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — сообщил Григорьев.

При этом Григорьев зачитал ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые заявляли о том, что больницу в Думе не поступали люди, которые могли пострадать от химических атак.

Запад финансирует «Белые каски»

По словам Сергея Простакова, организация «Белые каски», созданная якобы в благих целях для помощи гражданскому населению Сирии, на деле давно стала настоящим участником вооруженного конфликта. Единственное отличие от формирований боевиков — это то, что фронт ее борьбы находился не под Идлибом, Алеппо или Восточной Гутой, а являлся глобальным, информационным. Получавшая финансирование от Запада организация не брезговала для своих постановок использовать детей, отличаясь самым жестоким отношением к ним, и привлекать в свои ряды самых настоящих террористов. При этом их деятельность полностью устраивает Вашингтон, использовавший подложный материал «Белых касок» для оправдания своей агрессии и обвинений в адрес России.

«Уже давно объявлено о прекращении финансирования одиозной организации, при загадочных обстоятельствах погиб ее создатель, бывший офицер британской армии Джеймс Ле Мезюрье. Сегодня обстановка в Сирии уже не требует работы «Белых касок», и они стали неудобными свидетелями для своих хозяев. Огромную роль в этом сыграла работа российских СМИ, разоблачивших провокацию «Белых касок» в Думе», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что для западного обывателя картина мира, формируемая глобальными медиа, от этого сильно не изменилась. Но мир странами Запада не ограничивается, и огромное количество людей на планете имело возможность убедиться в лживости и работе в полном соответствии интересам Вашингтона этой на словах независимой организации, считает эксперт.

«Разоблачение на площадке ООН — еще один важный шаг на пути предотвращения провокаций и прекращения деятельности настоящих информационных террористов из «Белых касок». Широкая огласка и давление в международных организациях — это важный инструмент против активизации провокаций «Белых касок» и их возможных последователей», — заключил Сергей Простаков.

Выводы мартовского доклада ОЗХО недостоверны и политизированы таким образом, чтобы выставить правительство Сирии и Россию виновными в военных преступлениях. Подтверждается тот факт, что западные страны через контролируемые ими гуманитарные организации и СМИ на протяжении нескольких лет ведут целенаправленную работу по дискредитации правительства сирийского лидера Башара Асада и не гнушаются для этого даже связями с террористическими группировками.