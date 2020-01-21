Десять граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

Томск, 21 января. Десять граждан Узбекистана и одна гражданка России погибли во время пожара в поселке Причулымский Томской области. Об этом сообщили в областной администрации.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, начальник областного ГУ МЧС Олег Еременко и руководитель регионального СК Андрей Щукин прибыли на место чрезвычайного происшествия, об этом сообщил источник РИА Новости.

По информации оперативных служб, уничтоженное пожаром деревянное строение, которое было арендовано ООО «Грин Вуд», не было предназначено для проживания людей.

«По предварительным данным, из 11 погибших десять граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ», — сообщил представитель властей региона.

По его словам, губернатор Томской области поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности на территории всего региона.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что предварительной причиной пожара в поселке Причулымский стала неисправность электрооборудования, пишет «Газета.ru». Напомним, 21 января около 04.00 утра произошло возгорание в одноэтажной деревянной постройке. Выбраться из горящего здания самостоятельно смогли три человека, под завалами после ликвидации возгорания обнаружили 11 трупов.

Сотрудники правоохранительных органов и следователи в настоящее время проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».