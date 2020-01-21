Глава управы Якиманки подала в суд на «яблочников» из Совета депутатов

Глава управы столичного района Якиманка подала в суд на семерых муниципальных депутатов от партии «Яблоко». По словам Елены Макаровой, представители исполнительной власти не могут договориться о совместной работе полюбовно.

«Когда я пришла сюда в марте 2018 года, была в полной уверенности, что мы найдем с ними общий язык, — рассказала она Федеральному агентству новостей. — Их восемь мужчин, я одна женщина».

Елена Макарова заявила, что год старалась договариваться с депутатами, пока на апрельском заседании Совета депутатов члены «Яблока» не приняли решения, минуя достигнутые договоренности.

«Вы приходите и все голосуете против! Это не то что не по-мужски, это просто непорядочно! — считает истец. — О чем мне с ними разговаривать? У меня нет к ним больше доверия».

Совет депутатов будет судиться с главой управы — в российской судебной практике это будет прецедент. Елена Макарова утверждает: народные избранники не оставили ей другого выбора. В конце декабря прошлого года семь представителей партии «Яблоко» вынесли главе вотум недоверия и направили соответствующий документ мэру столицы Сергею Собянину.

«Когда Елена Владимировна пришла, мы ожидали, что это будет молодой, современный руководитель, который должен быть открытым, прозрачным, пытаться решать конфликты путем диалога, а не путем нецензурной брани и в приказном порядке, — считает глава МО Якиманка Андрей Морев. — Госпожа Макарова доводит до нашего сведения в ультимативном порядке то, что согласовано с префектурой. Такой механизм взаимодействия района с главой управы считаю категорически неправильным».

По мнению Елены Макаровой, решение принято незаконно. Ни один довод из девяти представленных депутатами не соответствует действительности. Например, обвинение в отсутствии компромиссной позиции в распределении помещений, которые находятся в распоряжении управы района.

«Компромиссная позиция в чем может заключаться с их стороны? Наверное, четыре на четыре? Четыре помещения, в которых раньше занимались жители, а четыре, видимо, какие-то их. Здесь конкретная коррупционная составляющая прослеживается. Компромиссной позиции у меня в принципе быть не может. Есть действующее законодательство, в соответствии с которым помещения распределяются. Это конкурсная основа. А они на своем заседании повели свой конкурс по выбору досугового учреждения», — объяснила она корреспонденту ФАН.

Речь идет о досуговом центре и военно-спортивном клубе, о которых ранее съемочная группа ФАН сняла видеорепортаж. Учреждения пришлось закрыть из-за того, что «яблочники» пытались незаконно завладеть помещениями.

«Глава управы не приняла участия ни в одном заседании рабочей группы по благоустройству и ни в одном из заседаний вновь образованной комиссии по благоустройству», — сказал на заседании депутат МО Якиманка Дмитрий Зеленов.

Андрей Морев, в свою очередь, обвинил Елену Макарову в нежелании рассматривать соответствующие предложения Совета депутатов и реализовывать ранее согласованные. В результате Центральный район столицы не благоустраивается второй год. В интервью ФАН Елена Макарова пояснила: причина в том, что депутаты методично не согласовывают программу благоустройства. Из-за этого управа может обеспечивать только текущее содержание придомовой территории.

«Представьте, из 18 дворов, которые мы могли сделать, мы за два года сделали 4! Это самые маленькие, около 500 кв. м, где только асфальт и лавочки. Детские площадки мы не делаем, парки, скверы не делаем. Ничего не делаем!» — возмущается глава управы.

Так, жители дома №8 по ул. Крымский Вал два года не могут согласовать благоустройство двора с оппозиционными депутатами. Провели экспертизу, заказали у специалистов проект, собрали подписи жильцов, но парламентарии оказались неумолимы.

«Муниципальные депутаты во главе с Андреем Моревым сказали: «Мы против вашего проекта». На что мы им отвечаем: «Мы же знаем особенности нашего двора!» Последовал ответ: «Мы не будем согласовывать вам благоустройство». Более того, мне лично было сказано, если Морев сейчас меня слушает, я не вру: «Я ненавижу [президента России Владимира] Путина, ненавижу Собянина», — рассказала корреспонденту ФАН жительница дома Валентина Корнилова.

Вверху Якиманка, а внизу Крымский Вал. Естественным рельефом с большим уклоном не занимались 27 лет. Насыпной грунт размылся и стал скатываться на детскую площадку. Чтобы его укрепить, архитекторы предложили построить во дворе подпорную стенку и высадить деревья. В довершение всего — организовать современную зону отдыха.

Как отметила председатель совета дома Галина Морозова, депутаты не представили никаких профессиональных заключений специалистов.

«Они нам сказали: «Благоустройство вам будет делать компания, она берет много, а мы вам дадим компанию, которая возьмет меньше. У вас 20 миллионов, а эта возьмет 15 миллионов», — сообщила Валентина Корнилова. — Депутаты хотят просто внедриться очень четко в городскую программу и… получить откат. Свои компании будут работать. Они будут зарабатывать. Нам обидно, больно, что наш когда-то шикарный двор становится бесхозным. Понимаете, ну так нельзя!»

Своим бездействием депутаты от партии «Яблоко» создают в районе социальную напряженность, считают москвичи, и попросту мешают главе управы работать.

«Обещания их были большими, но, когда депутаты пришли к власти, все они превратились в ничто. В пыль», — возмущается местная жительница Алла Сидорова.

Почему депутаты конфликтуют с главой управы, для москвички загадка. По ее мнению, вместо того чтобы работать на благо жителей, они ставят препоны в работе районных властей.

«Они пытаются перевалить свое бездействие и противодействие и ошибки со своих плеч на ее. Вот и все», — заключила женщина.

Жители восьмого дома попросили Центризбирком пересмотреть решение об избрании депутатов и лишить их полномочий, но получили отказ.

«Нам сказали, что депутаты выбираются округом, а не домом. В итоге мы можем вернуться к вопросу благоустройства только в 2022 году, — сказала Валентина Корнилова. — Я боюсь, что за это время весь грунт окажется в подвалах нашего дома».

В честь 75-летия Великой Победы районные власти обязались отремонтировать пять квартир для ветеранов. По словам депутатов, сделать этого не получилось — опять же из-за главы управы. Однако и здесь москвичи оказались осведомлены о реальном положении дел.

«Депутаты подписали смету на две квартиры, хотя управа обеспечила деньгами смету на пять. Теперь управа на свой страх и риск ремонтирует пять квартир. На сегодня они в принципе закончены», — рассказал корреспонденту ФАН член совета ветеранов Якиманки Виктор Абалаков.

По какой причине депутаты не согласовали выделение денег на пять квартир, Елена Макарова не знает.

«Они говорят, что финансирование в рамках 484-го постановления лучше потратить на диспенсеры для дог-пакетов», — сказала она.

На вопрос, кто выделил финансирование на ремонт, Елена Макарова ответила, что префектура Центрального административного округа Москвы.

«Дополнительно денег попросили. Написали слезное письмо, чтобы не дискредитировать органы исполнительной власти и выполнить обещанное», — призналась глава управы.

Помимо депутатов, лишить Елену Макарову полномочий попросили также десять членов Общественного совета МО Якиманка. Его председатель Любовь Глазкова возмущена, что жителей улицы Донской не поставили в известность о точечной застройке дома №14.

«Нас грубо поставили перед фактом. Я поговорила с застройщиком территории и от него узнала, что это знаковое для района строительство, которое изменит всю географию района, закроет исторические виды на Донскую слободу, Донской монастырь, было согласовано всего-навсего двумя общественными советниками главы управы, которые этого не отрицают», — негодует общественница.

Глава управы парирует: разрешение на строительство жилых домов выдает столичный департамент строительства. Управа района подобные решения не согласовывает. В других пунктах Совет депутатов обвинил Елену Макарову в несоблюдении их рекомендаций и затягивании сроков капитального ремонта зданий. Ни то, ни другое не входит в ее обязанности. Таким образом, Совет депутатов и аффилированные с ним общественники демонстрируют свою правовую неграмотность, разводит руками глава управы.

«Это вообще галиматья! — возмущается жительница дома №3 по Ленинскому проспекту Нина Борткевич. — Они там такое понаписали! Это даже к компетенции главы не относится. Написали такую чушь, просто детский лепет! Они пришли, чтобы вытолкнуть ее, не хотят они работать с управой».

Виктор Абалаков назвал решение Совета депутатов района «нелепостью высшего разряда».

«Я постоянно читаю их газету (газета «Якиманка». — Прим. ФАН). Хоть бы где была зацепка, придирка или обвинение ее в некомпетентности. Нигде, ничего. И потом мы читаем, что ей выражено недоверие. За что?» — удивляется общественник.

По его словам, за два года работы оппозиционные депутаты ни разу не пришли к народу со своим отчетом.

«У нас складывается впечатление, что депутаты выбраны не для того, чтобы наши проблемы решать, а чтобы какие-то козни строить, — переживает Валентина Корнилова. — Такое чувство, что они не народом избраны, а избраны для каких-то своих делишек».

Сами депутаты утверждают: районные и городские власти ставят им палки в колеса и не дают эффективно выполнять свои обязанности.

«Мы пытаемся куда-то внедриться, нам говорят: не ваши полномочия, вы ничего не имеете права делать, ничего сказать не имеете права, а мы имеем право вас не слушать и делать то, что хотим. И никоим образом это не идет вразрез с законом. То есть у нас беззаконие происходит в рамках закона!» — пожаловался депутат МО Якиманка Михаил Зак.

Депутат Дмитрий Максимов не присутствовал на заседании и не голосовал за принятие решения о недоверии: оппозиционер предпочитает держаться от конфликта в стороне. В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что не видит причин ставить вопрос о смене главы управы, но призвал Елену Макарову к диалогу, а не к конфронтации.

«Мы открыты, а вот вышестоящая исполнительная власть с нами не общается. Нам недостает каналов общения по многим вопросам, — сказал Дмитрий Максимов. — У нас есть проблемы с бюджетом. Нас все время отправляют в Мосгордуму это обсуждать. Там большинство работает во взаимодействии с мэром Москвы по увеличению бюджета и полномочий местного уровня власти. Мы никак не находим с ними взаимопонимания, у нашего района очень маленький бюджет. Полномочий тоже очень мало. Вообще общения мало».

Кризисом в отношениях депутатов и главы управы района Якиманка займется Замоскворецкий районный суд города Москвы. Елена Макарова настроена решительно.