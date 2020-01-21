Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские украшения

Лондон, 21 января. Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Меган Маркл вернуть все королевские украшения. Герцогиня Сассекская, ранее отказавшаяся от монаршего статуса, более не имеет доступа к королевской сокровищнице.

Более того, сообщается, что королева Великобритании отобрала у Маркл в том числе и подаренные драгоценности, даже колье с большим голубым камнем, которое ей вручил супруг принц Гарри при заключении брака.

Однако Маркл удалось сохранить обручальное кольцо с бриллиантами, ранее принадлежавшее матери принца Гарри принцессе Диане. Утверждается, что Елизавета II пыталась отобрать и это украшение, сообщает Пятый канал.

Ранее принц Гарри впервые прокомментировал отказ королевских регалий. По его словам, они с супругой хотели «продолжать служить королеве, Содружеству наций, при этом не получая бюджетных средств», однако не рассчитывали на серьезные последствия, о которых он теперь сожалеет.

Отец Меган Томас Маркл раскритиковал поступок своей дочери, заявив, что супружеская пара наносит своим решением ущерб британской короне.

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение об отказе от королевских титулов, чтобы иметь возможность проживать в Северной Америке, где супруги планируют учредить благотворительную организацию. Отмечается, что окончательные изменения статуса принца Гарри и Меган Маркл вступят в силу весной 2020 года.