В США прожившие вместе 65 лет супруги умерли в один день

Вашингтон, 21 января. Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых города Сент-Луис в штате Миссури.

Отмечается, что 86-летний Джек Моррисон и 83-летняя его жена Харриет скончались 11 января. Они умерли с разницей в несколько часов. Как пишет издание St. Louis Post-Dispatch, кровати мужчины и женщины в доме престарелых располагались рядом. Супруги могли держаться за руки.

Издание пишет, что Джек и Харриет познакомились в 1955 году. Первое свидание произошло в Хэллоуин, на следующий год они поженились. Моррисоны прожили вместе 65 лет. По данным издания «Газета.ru», пара вырастила двух сыновей. В дом престарелых мужчина и женщина попали по состоянию здоровья.

В декабре 2019 года стало известно о другой американской паре, прожившей 70 лет вместе. Американская пара Лес и Фреда Остин скончались в один день с разницей в 20 минут, прожив семь десятков лет в браке. Оба супруга являлись уроженцами Мичигана. Они начали встречаться еще в школе, а в 1949 году сыграли свадьбу. В ноябре 2019 года Лес и Фреда отпраздновали юбилей — 70-летие своего брака.

Внучка супругов Лея рассказала, что ее дедушка и бабушка никогда не ссорились. Она вспомнила единственный конфликт из жизни пары: он произошел, когда Лес записался добровольцем в американскую армию во время Корейской войны, не сказав ни слова Фреде. Дочь Остинов Сэнди Мэйс заявила, что ее родители всегда все делали вместе. По ее словам, они словно знали, что вечно будут вместе.