Компания Toshiba создала алгоритм, делающий обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Токио, 21 января. Японская компания Toshiba создала алгоритм, благодаря которому обычные ПК могут проводить биржевые расчеты быстрее суперкомпьютеров. Технология уже прошла успешное тестирование, передает Bloomberg.

Технологии, основанной на принципах работы квантовых компьютеров, дали название «Алгоритм симулируемой бифуркации». Как сообщил ученый-исследователь Toshiba’s Computer & Network Systems Laboratory Косуке Тацумура, работавший над алгоритмом, для применения инновации на ПК даже не потребуется специальное охлаждаемое помещение.

«Вы можете запускать алгоритм и работать с ним при комнатной температуре», — заявил сотрудник японской компании.

Идея создать подобный алгоритм появилась еще в 2015 году. В разработке принимали участие эксперты из финансовой сферы. В октябре прошлого года состоялось одно из первых тестирований технологии, во время которого запущенный на обычном ПК алгоритм смог за 30 миллисекунд найти потенциальные арбитражные сделки при торговле различными валютами. Первое масштабное тестирование намечено на март 2021 года.

Генеральный директор Toshiba Нобуаки Куруматани подчеркнул, что разработку японской компании можно применять не только в финансовой сфере. По словам Куруматани, технология поможет в планировании грузоперевозок, а также в высокоточной разработке новых лекарств.