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Три работника скорой помощи погибли в ДТП в Марий Эл

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Три работника скорой помощи погибли в ДТП в Марий Эл

Йошкар-Ола, 21 января. Три человека погибли при столкновении автомобиля скорой помощи с грузовиком в Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла 21 января около 07.30 на 47-м километре трассы «Йошкар-Ола — Уржум». Здесь столкнулись УАЗ скорой помощи и грузовик. В результате погиб водитель скорой, также скончались фельдшер и медсестра. В УАЗе находился еще один пассажир, он получил травмы. Кроме того, пострадал водитель грузового автомобиля.

На месте гибели людей работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Три работника скорой помощи погибли в ДТП в Марий Эл

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
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