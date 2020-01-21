Москва, 21 января. В январе у многих людей появляются проблемы с кожей, заявил врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский. По его словам, после длительных новогодних выходных у многих россиян появляются дерматологические проблемы: пятна, зуд, высыпания. Косметолог Едемский рассказал о «постновогодних прыщах».

«Постновогодние прыщи» — больше обывательское понятие, это может означать те акне, воспаления на лице, на теле, например, на спине, которые возникают на фоне погрешности в диете», — сказал эксперт.

По его словам, Новый год «сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить». Из-за несбалансированного питания и употребления спиртных напитков через 4–5 дней происходит формирование воспалительных элементов на коже.

Как передает радио Sputnik, врач подчеркнул, что если не решить проблему вовремя, процесс развивается по нарастающей.

«Надо помнить, что мы есть то, что мы едим. Если позволили себе лишнего, посидите на разгрузочной диете, на чистом питании. Вы можете есть отварное или тушеное мясо, овощи, но без таких излишеств как сладости, майонез, кетчуп, колбасы сосиски, копченая, соленая рыба, икра», — подчеркнул специалист.

Ранее японские медики назвали простой и быстрый способ снизить вес. В этом, по их словам, может помочь регулярное употребление обычной питьевой воды. После пробуждения, по мнению специалистов Японской медицинской ассоциации (JMA), нужно выпивать стакан воды комнатной температуры вместо чая или кофе. После приема жидкости нужно сразу почистить зубы, а завтракать следует примерно через 45 минут после этого.

Как поясняют медики, вода снижает чувство голода, благодаря чему можно насытиться меньшей порцией еды. После завтрака рекомендуется ничего не есть в течение двух часов.