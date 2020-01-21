Предварительной причиной пожара в Томской области стала неисправность электрооборудования

Томск, 21 января. Предварительной причиной пожара в поселке Причулымский Томской области, который унес 11 человеческих жизней, стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — сказал источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время эксперты изымают его фрагменты. По последим данным, проживавшие в доме люди, большинство из которых являются гражданами Узбекистана, пользовались электрическими обогревателями.

Рано утром 21 января произошло возгорание в одноэтажной деревянной постройке в поселке Причулымский Томской области, самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать пожар, во время разбора завалов было обнаружено 11 тел.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Площадь пожара составила 208 квадратных метров, передает «Газета.ru». На месте работают следователи, а также начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело по факту ЧП по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Пермском крае случилась страшная трагедия. По неустановленным на данный момент причинам произошел прорыв трубы с горячей водой. Погибли пять человек, в том числе один ребенок, шесть человек пострадали. СК РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело.