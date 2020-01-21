Жителя Сочи подозревают в изнасиловании 10-летней девочки в автобусе

Сочи, 21 января. Правоохранители арестовали жителя Сочи по подозрению в совершении насилия сексуального характера над девочкой в автобусе. Соответствующую информацию передает Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следствие считает, что 7 января житель Сочи, который ехал в общественном транспорте, совершил в отношении десятилетней девочки насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по факту инцидента.

«Следственным отделом 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. В настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что медбрат изнасиловал свою коллегу на дежурстве в областной клинической больнице в Ленобласти. 32-летний мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 20-летней медсестры. По последним данным, преступление произошло в одном из служебных помещений медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело.