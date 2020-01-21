Правозащитник Силантьев предложил возложить на компартии расходы на тело Ленина

Москва, 21 января. Тело первого главы советского правительства Владимира Ленина можно оставить в мавзолее, но тогда расходы на его сохранение стоит возложить на коммунистические партии. Таким мнением поделился директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

«Были идеи на права компартии перевести, дать ей возможность на этом зарабатывать — я лично к этому отношусь в целом положительно», — сказал он.

По мнению правозащитника, тело «вождя мирового пролетариата» нужно продолжать «экспонировать за деньги». Также Силантьев подчеркнул, что мавзолей — это памятник, который нельзя уничтожать.

Председатель комитета «Гражданское содействие» и член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина придерживается другой позиции. Она уверена, что тело Ленина нужно захоронить, поскольку это «святая обязанность оставшихся в живых людей». А сам мавзолей правозащитница назвала «символом тоталитаризма», не имеющим отношения к революционеру, передает «ФедералПресс».

Идею захоронения тела Ленина поддерживает и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов. По его мнению, мавзолей не соотносится ни с XXI веком, ни с центром Москвы.

«Здесь есть простое человеческое отношение без политики», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Напомним, 21 января исполняется 96 лет со дня смерти Владимира Ленина. Революционер скончался в усадьбе Горки в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Похороны Ленина состоялись 27 января 1924 года на Красной площади.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости убирать тело Ленина из мавзолея, пока в России остаются люди, для которых фигура советского вождя очень важна.