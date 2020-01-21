Москва, 21 января. Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота в резервах, увеличив свой отрыв от Китая. Об этом говорят данные Центробанка России.

Отмечается, что Центробанк за 2019 год нарастил резервы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций). При этом в течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов.

На сайте регулятора говорится, что Китай еще в 2018 году уступил России пятое место. В 2019 году он также закупил золота меньше — порядка 100 тонн. Последние три месяца перед Новым годом прошли без покупок. На конец декабря резервы золота Центробанка Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн).

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота. Руководитель совета директоров концерна «Арбат», председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский попросил главу государства обратить внимание на доработку законов о вольном приносе золота.

Он призвал пойти навстречу тем, кто хочет работать в этой сфере. При этом Басанский признал, что нужно ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. Президент согласился с экспертом. Путин призвал доработать законы о частной добыче золота.

Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по добыче золота в минувшем году, заявили в Союзе золотопромышленников РФ. По данным экспертов, речь идет о показателе в 280,68 тонны.

Напомним, осенью 2017 года президент РФ Владимир Путин запустил одно из крупнейших в России месторождений золота в Магаданской области. Церемония запуска Наталкинского месторождения прошла на стенде «Полюса» в режиме телемоста в рамках Восточного экономического форума.

К 2019 году там планируется вывести на полную мощность золотоизвлекательную фабрику. По данным аналитиков «Сбербанка CIB», компания «Полюс» собирается производить на Наталке 420 –470 тысяч унций золота в год.