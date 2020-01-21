11 человек погибли в ночном пожаре в Томской области. События дня. ФАН-ТВ

Россия представила ООН доказательства постановки химатак в Сирии
Представители России в Совбезе ООН представили коллегам новую партию доказательств того, что история с химической атакой в Сирии – постановка. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, выступая на заседании, обнародовал результаты опроса. Очевидцы тех событий заявляют, что в больнице сирийской Думы не было людей, пострадавших от химоружия. Речь идет о событиях 2018 года, тогда неправительственная организация «Белые каски» инсценировали атаку на город Дума (это недалеко от Дамаска), а мировое сообщество обвинило в нападении на мирных жителей законного президента страны – Башара Асада. Несмотря на очевидные опровержения, представители Эстонии, Великобритании и США остались верны первоначальному докладу ОЗХО об итогах расследования событий. Отметим, что в октябре прошлого года WikiLeaks опубликовали отчет правозащитной организации, подтверждающий, что результаты расследования подгонялись под заранее определенные тезисы. Впрочем, всем известно, где сейчас находится и что грозит основателю WikiLeaks.
В Томской области при пожаре погибли 11 человек
В Томской области, в поселке Причулымский этой ночью сгорело одноэтажное деревянное здание, 11 человек погибли. Дом использовался как общежитие, по предварительной информации все погибшие – граждане Узбекистана. Спастись из огня удалось только двоим. Когда на место прибыли спасатели МЧС здание выгорело практически полностью, тем не менее, пламя тушили больше четырех часов, он распространилось на площади в 208 квадратных метров. Причины ЧП сейчас устанавливаются.
Минск закупил нефть у Норвегии
Минск закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти – на пробу. В ближайшее время топливо будет доставлено на НПЗ «Нафтан» через порт литовской Клайпеды. Станут ли эти поставки регулярными, пока неизвестно, ведь вопрос о поставках нефти из России так и остался открытым. Напомним, наши страны не смогли договориться об условиях сделки к новому 2020 году. Республиканские нефтеперерабатывающие заводы не готовы закупать российскую нефть по рыночной стоимости. Согласившись на условия Белорусской стороны, поставщики будут терять больше полутора миллиардов долларов ежегодно.
Метеорологи назвали причины аномально теплой зимы в России
Аномально теплая зима для России – явление, которое заметили, пожалуй, все. Специалисты Гидрометцентра попытались объяснить этот феномен. Так, зимнюю погоду в России определяет теплый ветер с Атлантики, ситуация привела к тому, что на азиатской части страны стало «экстремально тепло». Явление, в целом, обычное. Но вот его рекордную продолжительность эксперты пока обосновать не могут. Атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае отклонения от нормы уже достигают 10 градусов, а по прогнозам достигнут 20°С. Это не просто аномалия, это экстремально теплая погода для нашей страны. В Петербурге и Москве уже несколько раз обновились температурные рекорды, в столице очередное «достижение» ожидается на этой неделе.