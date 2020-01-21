Россия представила ООН доказательства постановки химатак в Сирии Представители России в Совбезе ООН представили коллегам новую партию доказательств того, что история с химической атакой в Сирии – постановка. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, выступая на заседании, обнародовал результаты опроса. Очевидцы тех событий заявляют, что в больнице сирийской Думы не было людей, пострадавших от химоружия. Речь идет о событиях 2018 года, тогда неправительственная организация «Белые каски» инсценировали атаку на город Дума (это недалеко от Дамаска), а мировое сообщество обвинило в нападении на мирных жителей законного президента страны – Башара Асада. Несмотря на очевидные опровержения, представители Эстонии, Великобритании и США остались верны первоначальному докладу ОЗХО об итогах расследования событий. Отметим, что в октябре прошлого года WikiLeaks опубликовали отчет правозащитной организации, подтверждающий, что результаты расследования подгонялись под заранее определенные тезисы. Впрочем, всем известно, где сейчас находится и что грозит основателю WikiLeaks.

В Томской области при пожаре погибли 11 человек В Томской области, в поселке Причулымский этой ночью сгорело одноэтажное деревянное здание, 11 человек погибли. Дом использовался как общежитие, по предварительной информации все погибшие – граждане Узбекистана. Спастись из огня удалось только двоим. Когда на место прибыли спасатели МЧС здание выгорело практически полностью, тем не менее, пламя тушили больше четырех часов, он распространилось на площади в 208 квадратных метров. Причины ЧП сейчас устанавливаются.

Минск закупил нефть у Норвегии Минск закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти – на пробу. В ближайшее время топливо будет доставлено на НПЗ «Нафтан» через порт литовской Клайпеды. Станут ли эти поставки регулярными, пока неизвестно, ведь вопрос о поставках нефти из России так и остался открытым. Напомним, наши страны не смогли договориться об условиях сделки к новому 2020 году. Республиканские нефтеперерабатывающие заводы не готовы закупать российскую нефть по рыночной стоимости. Согласившись на условия Белорусской стороны, поставщики будут терять больше полутора миллиардов долларов ежегодно.