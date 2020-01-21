Москва, 21 января. Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Отмечается, что 20–21 января делегация российского оборонного ведомства приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса. Россия передала Лаосу партию танков, бронеавтомобилей и аэродром.

В рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача Лаосу партии российской военной техники — танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М.

Как пишет РИА Новости, кроме того, российская сторона передала Лаосу модернизированный специалистами из РФ аэродром «Тхонгхайхин», расположенный в провинции Сиангкхуанг.

Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества рассказал, что страны-должники скоро начнут возвращать России деньги за военную технику. Они задолжали Москве около трех миллиардов долларов из-за проблем с перечислениями платежей. На данный момент система оплаты налажена. Как уточнил источник, Россия отходит от доллара и почти перешла на национальные валюты, в числе которых и евро.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ВМФ РФ превысила 62%, однако нужно продолжать обновление.

На торжественном приеме, который был посвящен Дню ВМФ, лидер РФ заявил, что «долг РФ — приумножить могущество Военно-морского флота России — надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты». Как считает российский лидер, их успешное развитие является обязательным условием повышения безопасности страны и россиян.

Путин подчеркнул, что Россия уделяет ключевое внимание вопросам укрепления флота, при этом уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.

Президент поблагодарил всех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Он напомнил, что у России самая протяженная в мире морская граница. Путин указал на то, что у РФ мощный флот с богатой историей. Морское дело уже более трех веков является одним из самых почитаемых в России, сказал глава страны.