Один участник войны в Донбассе убил другого из-за спора о Зеленском и Порошенко

Москва, 21 января. Участник боевых действий в Донбассе застрелил другого «ветерана» под Киевом из-за спора о том, кто лучший президент Украины – Владимир Зеленский или бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что накануне мужчины вместе выпивали алкоголь. Между ними разгорелся конфликт. Бывшие участники боевых действий на юго-востоке Украины начали спорить, какой из политиков лучше – нынешний глава Украины Владимир Зеленский или бывший руководитель страны Петр Порошенко.

Как пишет издание «Факты.ua», ссора продолжилась, когда мужчины сели в автомобиль и отправились домой. По данным издания, в дороге водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. От полученных травм мужчина пострадавший скончался.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина имеет хорошую возможность для силового захвата Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его словам, для выполнения этого плана необходимо реализовать комплекс определенных мероприятий. Сергей Кривонос пояснил, что попытка военного вторжения на территории ДНР и ЛНР может быть осуществлена в том случае, если будет принято соответствующее политическое решение.

По словам Кривоноса, Киев к таким решениям не готов, именно поэтому и смотрит на Запад. Перед тем, как решиться на открытую агрессию в отношении ДНР и ЛНР, нужно, чтобы произошло усиление антироссийских санкций и политического давления, считает замсекретаря СНБО. Также, по его словам, важно укрепить армию и создать территориальную оборону.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Украинская сторона регулярно нарушает Минские соглашения, которые были приняты для урегулирования ситуации.