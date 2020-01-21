Зампред правления Сбербанка рассказал, как мошенники могут получить данные платежных карт

Москва, 21 января. Мошенники могут получить данные платежной карты, если сфотографировать ее и отправить снимок в мессенджере. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что пин-коды и CVC-коды (три цифры с задней стороны карты) найти в Сети очень сложно, но номера пластиковых карт можно легко достать в теневом Интернете. Отправка фотографии карты в мессенджере сама по себе является утечкой.

«С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — подчеркнул зампред правления Сбербанка в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам Кузнецова, чтобы получить данные банковской карты, мошенники используют методы социальной инженерии и стараются выудить информацию в разговоре. Представитель Сбербанка отметил, что узнать фамилию, имя, отчество и номер телефона потенциальной жертвы в современных реалиях довольно легко. Этой информации злоумышленникам достаточно, чтобы завязать разговор с потенциальной жертвой. Кузнецов подчеркнул, что это является большой проблемой.

В конце прошлого года Сбербанк рассказал, какие схемы чаще всего используют мошенники для кражи денег с платежных карт. Обычно злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, передает телеканал «360».

Ранее Роскачество рассказало, как уберечься от мошенничества с банкоматами. Эксперты призвали избегать уличных банкоматов и посоветовали пользоваться устройствами, установленными в отделениях, сообщает «Вечерняя Москва».