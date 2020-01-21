Verdens Gang заявила, что новые БПЛА НАТО смогут следить за происходящим на территории РФ

Осло, 21 января. Норвежская газета Verdens Gang сообщила о новой версии стратегических беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) НАТО Global Hawk, которые якобы смогут следить за обстановкой на территории России, находясь далеко от непосредственной границы между государствами.

О разработке новых БПЛА в интервью изданию сообщил генсек ООН Йенс Столтенберг.

«Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», – пояснил Столтенберг.

Согласно известным характеристикам, новый версия американского беспилотника сможет находиться в воздухе около 30 часов без дозаправки. Датчики и радары, расположенные на борту, с высоты в 18 тысяч километров якобы будут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.

Известно, что всего НАТО приобрела десять подобных беспилотников. Два из них в настоящий момент проходят испытания в Сицилии, еще три аппарата должны быть доставлены в Италию в течение года, сообщает РИА Новости.

Стратегические беспилотники США часто проводят разведку у границ России. Так, последний раз летательный аппарат был замечен 18 января у границ Крыма. Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

Напомним, в этом году на вооружение Минобороны РФ должен поступить уникальный беспилотный летательный аппарат «Орлан-30». Он сможет вести разведку целей и выдавать их точные координаты с помощью глобальных систем навигации ГЛОНАСС и GPS. Появление в ВС РФ нового дрона серьезно повысит эффективность стрельбы высокоточными боеприпасами, а также точность ударов управляемыми авиабомбами.