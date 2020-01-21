Москва, 21 января. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование бородинского хлеба и назвал лучшие марки. Специалистами были исследованы марки «Хлебный дом», «Коломенское», «22 Хлебозавод», «Маркет Перекресток», «Черемушки» и Billa.

«Росконтроль» назвал лучшие марки бородинского хлеба. Как уточнили в пресс-службе ведомства, тест на безопасность прошли все проверенные образцы. Как отметили в «Роконтроле», в образце «Маркет Перекресток» нашли небольшое количество пестицидов.

При этом такое количество, по словам экспертов, безвредно для здоровья. Исследователи добавили, что не у всех образцов пищевая ценность совпала с написанной на этикетке. Выяснилось, что в продукции «22 Хлебозавода» немного меньше белка, зато содержание жира почти соответствует указанному. По результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой хлеб наиболее полезен для организма человека. В список, составленный специалистом, вошли несколько видов хлебобулочных изделий.

По словам Соломатиной, при выборе хлеба необходимо руководствоваться прежде всего его составом. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли. Традиционно из этих ингредиентов готовят восточный хлеб: лаваш, пури и питу. Также врач-диетолог назвала полезными итальянскую чиабатту и хлеб с отрубями. При этом предпочтительно, чтобы мука, из которой приготовлен хлеб, была ржаной или второго сорта. Как уточнила специалист, полезнее всего ржаной хлеб.

Напомним, врачи назвали полезные продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца, и блюда, которые лучше исключить из рациона. По мнению специалистов, поддержать здоровье сердца помогут: ограничение количества сахара в рационе, отказ от жирного мяса в пользу рыбы или птицы, а также употребление фасоли, кураги и орехов.