Российские и сирийские военные провели совместные учения в Тартусе

Дамаск, 21 января. Совместные учения вооруженных сил России и Сирии по защите объектов международной морской экономической деятельности прошли в порту Тартус. Об этом рассказал руководитель совместных учений Александр Юлдашев.

По его словам, в учениях приняли участие около двух тысяч военных. Тренировки длились с 18 по 20 января. Экипажи кораблей Военно-морских сил Сирии отработали действия по поиску мин на подходе к порту Тартус.

Как пишет РИА Новости , также воздушное пространство в прибрежной зоне прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал об активизации террористов в сирийском Идлибе.

Он напомнил, что 16 января в результате атак террористов в республике погибли как минимум 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, особенно высокая активность боевиков зафиксирована на территории провинции Идлиб. Как уточнили российские военные, позиции сирийской армии в зоне деэскалации с 16 января боевики атаковали 16 раз. Кроме того, террористы 253 раза совершали обстрелы населенных пунктов.

Эксперт объяснил, с чем связана активизация террористов в регионе. Он напомнил, что ответственность за разоружение боевиков взяла на себя Турция, и ей предстоит проделать еще большую работу в этом направлении.

Министерство обороны РФ сообщило об обострении обстановки в сирийском Идлибе. Сообщалось, что незаконные вооруженные бандформирования перешли с боеприпасов кустарного производства на оружие стран НАТО.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Сирийская армия освободила практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступила к восстановлению инфраструктуры. Ключевые силы запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 были ликвидированы при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.