Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Волочковой

Москва, 21 января. Старший сын известного художника Никаса Сафронова Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой. Об этом живописец рассказал на торжестве в честь 44-летия артистки.

Волочкова справляла день рождения в клубе. Никас Сафронов вышел на сцену, поздравил именинницу и рассказал гостям вечеринки о возможной свадьбе его сына.

«Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать», — отметил художник.

Волочкова предложила звездному гостю не распространяться на эту тему.

Источник издания «Комсомольская правда» сообщил, что балерина подтвердила слухи о вероятной свадьбе, но не стала сообщать имя жениха. Артистка заявила, что они еще не определились с датой бракосочетания, но хотели бы выбрать «красивое» число.

«Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — предположила балерина.

Ранее сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать, сообщила «Газета.ру». Чтобы покинуть кабинку уборной, ему потребовалась помощь посторонних. Один из пассажиров рейса записал происшествие на видео и выложил кадры в Сеть.

Затравкин после этого инцидента заявил, что ему устроили настоящую травлю и рассказал о планах подать в суд на автора ролика.

Пианист также наотрез отказался худеть. Затравкин подчеркнул, что старается не причинять окружающим неудобства. Музыкант не пользуется общественным транспортом, а передвигается по городу на такси. В самолете мужчина покупает билеты сразу на два места.