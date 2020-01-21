Москва, 21 января. Российская балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого называть не стала.

Бывшая прима Большого театра, говоря о дате предстоящей церемонии, уточнила, что она будет красивой. Волочкова заявила, что выйдет замуж в 2020 году.

Как пишет издание StarHit, Волочкова подчеркнула, что ее «избранник красивый, стройный и никогда не был женат». Кроме того, Волочкова добавила, что заводить детей молодая семья пока не планирует — артистке хватает любви ее дочери. По данным издания, если анонсированная свадьба состоится, то это будет первый официальный брак для Волочковой. С отцом дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным Волочкова находилась в гражданских отношениях.

При этом ранее Волочкова заявила, что дочь не одобрила ее нового бойфренда. По словам примы, со стороны девочки она ощутила негатив по отношению к своему любимому. Она уверена, что со временем ребенок забудет про ревность, и в их семье установится мир. В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Волочкова уточнила, что у нее всегда было много поклонников.

Напомним, также Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. В средствах массовой информации неоднократно появлялись слухи, что Волочкова зависима от спиртных напитков.

Подписчики заметили, что артистка часто позирует в кадре с бокалом. Кроме того, на снимках с Волочковой можно заметить бутылки из-под шампанского или вина. Балерина объяснила, что использует бутылки как элемент интерьера. Она часто ставит элитные сорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус. Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. В рамках проекта на радио Energy балерина призналась, что ее нога «стерта в кровь» не потому, что она «чешет языком», а потому что «чешет ногами». Волочка объяснила, что вот уже несколько дней она работает как проклятая, готовя московскую премьеру собственного шоу «Балерина в зазеркалье цирка».