Глава ПФР сообщил об уменьшении числа пенсионеров в связи с пенсионной реформой

Москва, 21 января. Выход на пенсию отложится у 800 тысяч россиян в 2020 году в связи с пенсионной реформой. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Глава ПФР подчеркнул, что в эти 800 тысяч входят те россияне, у которых сдвинулась пенсия в прошлом году. Также Дроздов сообщил, что по итогам 2019 года в нашей стране было назначено свыше миллиона пенсий. 830 тысяч из них — это пенсии по старости. Пенсионная реформа позволила уменьшить это число — если бы пенсионный возраст не увеличили, в 2019 году пенсионеров по старости было бы на 355 тысяч человек больше.

Кроме того, в интервью «Российской газете» глава ПФР сообщил, что в нашей стране ожидается рост числа тех, кто выходит на пенсию досрочно. Эта категория составляет около 25% от всех пенсионеров. Предполагается, что в последующие годы она пополнится за счет многодетных матерей.

«С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — рассказал Дроздов.

Он также отметил, что 14,6% от общего числа пенсионеров — это те, кто трудился во вредных и опасных условиях труда. Еще 5% составляют работавшие на Севере, а 2,5% — это медики и педагоги, передает «ФедералПресс».

Ранее президент ФР Владимир Путин предложил закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий, передает Deita.ru. Также глава государства считает необходимым прописать в конституции положение о минимальном размере оплаты труда.