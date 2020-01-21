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Следком возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек на пожаре под Томском

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Следком возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек на пожаре под Томском

Томск, 21 января. Следственное управление следственного комитета РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек при пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили тела одиннадцати погибших, предположительно иностранных граждан, национальность уточняется. Двое мужчин, находившихся в доме, эвакуировались самостоятельно», – прокомментировали в Следственном комитете РФ.

В ведомстве также отметили, что на данный разбор конструкций продолжается, а точное количество погибших уточняется. Для установления точных причин трагедии создана следственная группа, в которую включены четыре следователя и три следователя-криминалиста.

«Возглавил группу опытнейший сотрудник управления — следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления», – отмечается в Следкоме.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, осматривается место пожара, опрашиваются свидетели. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых экспертиз, расследование уголовного дела находится под личным контролем руководителя томского управления.

Напомним, ранее сообщалось о десяти погибших, но число жертв продолжает расти. Возгорание произошло ранним утром, около 04:05 по местному времени. Из горящей постройки самостоятельно успели эвакуироваться три человека. После ликвидации очага и разбора завалов сотрудниками экстренных служб было найдено несколько тел.

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Источник: Следственное управление Следственного комитета РФ
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