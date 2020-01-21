Нью-Йорк, 21 января. Вашингтон и его союзники препятствуют реализации инициатив по повышению эффективности работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постоянный представитель РФ при данной организации Александр Шульгин в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Политик выступил на неформальной встрече Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада ОЗХО об инциденте в сирийской Думе. Как уточнил Шульгин, уже давно многим в ОЗХО стало понятно, что методы работы нужно приводить в соответствие с Конвенцией о запрещении химического оружия: надо самим отбирать образцы, другие вещественные доказательства. Шульгин рассказал, как США мешают совершенствованию работы ОЗХО .

«Но вся беда в том, что эти продиктованные здравым смыслом логичные соображения наталкиваются на категорическое неприятие со стороны группы западных стран во главе с США», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что любые замечания миссии тут же представлются американскими и британскими экспертами «как навет, поклеп на самоотверженных профессионалов из Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии и лично самого гендиректора Фернандо Ариаса».

Напомним, 7 апреля 2018 года стали распространяться сообщения о применении «химического оружия» в сирийской Думе. Одним из авторов этих «новостей» была псевдогуманитарная организация «Белые каски». Через два дня представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения химвеществ.

Несмотря на заявления российского стороны, международная коалиция во главе с США без санкции СБ ООН нанесла массированный удар по Сирии. США, Британия и Франция заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в сирийском городе.

В мае группа специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном подготовила доклад, в котором поставила под сомнение изложенные в мартовском отчете ОЗХО выводы об инциденте в Думе. В ходе расследования группа Хендерсона установила целый ряд расхождений между докладом ОЗХО и фактами. Вскоре после того, как часть доклада Хендерсона попала в Сети, несколько представителей «Белых касок» признались, что видео «химатаки» в Думе были постановочными.

Эти обстоятельства вновь демонстрируют, что выводы мартовского доклада ОЗХО недостоверны и политизированы таким образом, чтобы выставить правительство Сирии и Россию виновными в военных преступлениях. Подтверждается тот факт, что западные страны через контролируемые ими гуманитарные организации и СМИ на протяжении нескольких лет ведут целенаправленную работу по дискредитации правительства сирийского лидера Башара Асада и не гнушаются для этого даже связями с террористическими группировками.