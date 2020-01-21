Небензя сообщил, что новые факты об инциденте в сирийском Думе получили большой резонанс

Нью-Йорк, 21 января. Новые факты о докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в сирийском городе Дума, представленные Россией на неформальной встрече СБ ООН, вызвали большой резонанс. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, на заседании, прошедшем по формуле Арриа, присутствовали практически все послы-члены Совета Безопасности, всего выступило более 25 делегаций, а дискуссия получилась очень заинтересованной.

«Мы вынесли на заседание вопрос об инциденте в сирийской Думе, который произошел в апреле 2018 года, и воспользовались тем, что к нам прибыл постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, который внес важный вклад в проведение этого мероприятия, а также, как и наш известный эксперт, председатель Фонда содействия развитию демократии Максим Григорьев», – прокомментировал Василий Небензя.

Он также добавил, что российская делегация привела уже известные и новые факты, касающиеся инцидента в Думе, и поставила вопрос о необходимости его расследования в ОЗХО в соответствии с высокими стандартами данной организации, которые «к сожалению, в последнее время не всегда соблюдаются», сообщает ТАСС.

Напомним, во время своего выступления Максим Григорьев представил показания жителей Думы, собранные среди сотен очевидцев события. По его словам, для этого были опрошены были опрошены 15 очевидцев, находившихся в больнице, 10 жителей дома, где были найдены тела, а также 300 человек, находившихся в радиусе километра от якобы места происшествия.

В свою очередь Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил о необходимости провести новый брифинг под эгидой ОЗХО, для того, чтобы выработать консенсусное заключение по ситуации в сирийской Думе.

Стоит напомним, что 1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорилось, что при атаке в городе Дума 7 апреля 2018 года якобы применялись баллоны с хлором, сброшенные с воздуха, поэтому некоторые страны обвинили в инциденте авиацию Сирии.

Позднее был опубликован документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона. В нем говорилось, что баллоны на самом деле подложили, а не сбросили с воздуха. Как подчеркнули в МИД РФ, целью создания фейков о химатаках в Сирии было оправдание возможных силовых ударов по стране извне.