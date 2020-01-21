«Известия» сообщили, что в России могут ввести госконтроль за безопасностью лифтов

Москва, 21 января. Ростехнадзор подготовил законопроект о введении контроля за безопасностью лифтов в общественных и жилых зданиях на федеральном уровне. Инициатива будет внесена в Госдуму в феврале.

Контроль на государственном уровне также предлагают ввести за безопасностью эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов.

В Ростехнадзоре уточнили, что ответственные органы и порядок проведения контроля будут определены позже положением о соответствующем виде надзора, сообщила газета «Известия». Предложенный ведомством законопроект также не предусматривает регулирование вопросов ответственности в этой сфере.