«Известия» сообщили, что в России могут ввести понятие «педагогической тайны»

Москва, 21 января. Понятие «педагогическая тайна», которое запретит работникам сферы образования разглашать особенности развития и диагнозы детей без согласия их родителей, может быть введено в России. Инициативу рассматривают в рабочей группе правительственного координационного совета по проведению в РФ Десятилетия детства.

Введение понятия поможет защитить от травли со стороны одноклассников и преподавателей детей с особенностями развития. Также «педагогическая тайна» позволит родителям не опасаться информировать учителей о диагнозе ребенка, что позволит педагогам быстрее установить контакт с учеником и при необходимости оказать ребенку помощь, сообщает газета «Известия».

В аппарате и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой изданию подтвердили наличие предложения. Но уточнили, что в ближайшее время его рассмотрение не планируется.