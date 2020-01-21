Число погибших в пожаре под Томском возросло до десяти

Томск, 21 января. По обновленной информации экстренных служб, в результате возгорания одноэтажного дома в поселке Причулымский в Томской области погибли десять человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в региональном МЧС России.

Согласно последним данным, возгорание произошло ранним утром, около 04:05 по местному времени. Из горящей постройки самостоятельно успели эвакуироваться три человека. После ликвидации очага и разбора завалов сотрудниками экстренных служб было найдено сразу несколько тел.

Личности погибших на данный момент не установлены, на месте работают следователи, а также начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко.