Экс-сотрудник ОЗХО Хендерсон разоблачил результаты расследования в сирийской Думе

Нью-Йорк, 21 января. Бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ян Хендерсон сообщил, что химатака в сирийском городе Дума была инсценирована. С соответствующим заявлением он обратился к участникам проходящей в понедельник неформальной встречи СБ ООН.

Эксперт направил в Совбез видеообращение, так как не смог участвовать в мероприятии лично из-за проблем с визой США. Хендерсон заявил, что считает участие в заседании организации «приемлемой формой для выражения своей обеспокоенности» представленным в июле 2018 года докладом о расследовании инцидента в Думе.

«Факты в окончательном докладе были противоречивыми, они были полностью противоположны тому, к чему пришла группа экспертов во время нашей работы. У нас были серьезные сомнения, что химическая атака действительно произошла», — подчеркнул экс-сотрудник ОЗХО.

Хендерсон отметил, что занимался баллистическими и инженерными исследованиями «еще шесть месяцев» и они «еще больше подтвердили точку зрения, что в Думе не было химической атаки». Эксперт напомнил, что «тему окружают политические дискуссии», но призвал полагаться только на научные факты.

ОЗХО 1 марта прошлого года опубликовала доклад по событиям 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума. В документе говорилось, что при атаке якобы применялись сброшенные с воздуха баллоны с хлором. Некоторые страны обвинили в причастности к инциденту авиацию Сирии.

Обвинить правительственные войска в применении химоружия также попыталась псевдогуманитарная организация «Белые каски», представившая в качестве «доказательств» фотографии, на которых врачи якобы спасают детей от отравляющих веществ.

Позднее в Сети был опубликован документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Яна Хендерсона который утверждает, что баллоны установили на месте, а не сбросили с воздуха.