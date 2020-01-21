Экипаж загоревшегося в Охотском море траулера полностью эвакуирован

Магадан, 21 января. В Охотском море во время промысла загорелось рыболовецкое судно «Энигма Астралис». Экипажу траулера не удалось самостоятельно ликвидировать возгорание, поэтому было предпринято решение эвакуировать весь экипаж.

Известно, что возгорание произошло, когда судно находилось в 130 километрах от Магадана. К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели и весь экипаж «Энигмы» был снят. По информации морского спасательного центра Камчатского края, на борту траулера наблюдалось задымление, открытого огня не было. На данный момент экстренные службы проводят разведку, решается дальнейшая судьба судна.

Моряки были эвакуированы на борт судна «Юмир», которое доставит их на плавзавод «Всеволод Сибирцев», сообщает ТАСС.

По предварительной версии, когда на борту «Энигмы» начался пожар, рыбаки не смогли запустить пожарные насосы, поэтому капитан принял решение об эвакуации экипажа. Известно, что судном владеет «Дальневосточная промысловая компания».