Иран сообщил о попадании в украинский «Боинг» двух ракет

Тегеран, 21 января. Сбитый иранской системой ПВО украинский «Боинг» поразили две ракеты класса «земля-воздух» малого радиуса действия, выпущенные из ЗРК «Toр-M1». Об этом говорится в опубликованном на сайте Организации гражданской авиации Ирана втором предварительном отчете о крушении украинского «Боинга».

Согласно документу, в Boeing 737-800 с северного направления были выпущены две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух». После этого находившийся над жилым районом лайнер начал стремительно терять высоту, столкнулся с «препятствием» и упал на землю. Далее самолет пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

В отчете также говорится, что украинский «Боинг» вылетел из Тегерана в 06.12 по местному времени (05.42 по Москве). Связь с самолетом была потеряна, когда тот находился на высоте 8,1 тысячи футов (около 2,4 тысячи метров). В 06.15 «Боинг» пропал с экранов радаров вторичного наблюдения, в 06.18 — с радаров первичного наблюдения.

По данным радаров первичного наблюдения в аэропорту «Мехрабад», самолет в 06.15 отклонился от курса, приступил к правому развороту, и, «вероятно», на протяжении трех минут продолжал полет в сторону аэропорта, после чего исчез с радаров.

Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась 3 января, когда США нанесли в районе Багдада ракетный удар. Жертвой атаки стал командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В ответ на убийство генерала 8 января Иран нанес ракетные удары военным базам США на территории Ирака.

Украинский авиалайнер «Боинг-737» потерпел крушение практически сразу после этой атаки. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января заявил, что самолет был случайно сбит силами ПВО республики из-за провокации США. По данным генштаба украинский «Боинг» был ошибочно принят за американскую крылатую ракету.