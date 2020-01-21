Девять человек погибли на пожаре в Томской области

Томск, 21 января. Во время пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в Томской области погибли девять человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что звонок о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу МЧС в 04:05 по местному времени (01:05 по Москве). На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Из горящего дома самостоятельно эвакуировались трое пострадавших, однако после ликвидации огня и разбора обрушившихся конструкций, были найдены тела пятерых человек.

По предварительной информации, на данный момент число жертв пожара возросло до девяти. На месте работают экстренные службы, разбор завалов продолжается. Личности погибших пока не установлены, работают следователи.