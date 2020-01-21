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Вильфанд сообщил, что жителей России ждут еще десять дней тепла

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Вильфанд сообщил, что жителей России ждут еще десять дней тепла

Москва, 21 января. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что синоптики прогнозируют еще около десяти дней теплой погоды, которая установилась на территории России.

По словам Вильфанда, в настоящее время прогностическая карта температурных аномалий сейчас «махрово красная» из-за рекордных значений

«Средняя температура за этот период, с 1 декабря по 15 января, в 2006–2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса. Но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду», – пояснил Роман Вильфанд, назвав сложившуюся ситуацию совершенно экстремальной по продолжительности.

Согласно данным синоптиков, в восточной части России в предстоящие дни температура будет превышать норму на 20 градусов, а в европейской на 12, сообщает РИА Новости.

По словам Вильфанда, нынешняя зима не побила рекорд по температуре, поскольку наиболее теплый период приходился на период между 2006 и 2007 годами, когда декабрь и январь были теплее чем сейчас. Однако в этом году зима побила рекорд по продолжительности теплой погоды.

Напомним, похолодание до отрицательных температур ожидает москвичей уже с этой со среды, пишет «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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