Посольство Великобритании прокомментировало скандал с украинским трезубцем

Киев, 21 января. Посольство Великобритании на Украине выразило сожаление в связи с тем, что в пособие британских полицейских по борьбе с экстремизмом попал украинский трезубец. Соответствующее сообщение размещено на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом», — прокомментировала скандал дипмиссия.

В посольстве отметили, что руководство Великобритании уважает официальные символы украинской государственности. Дипломаты подчеркнули, что Великобритания признает трезубец главным элементом герба Украины, который имеет для украинского народа «конституционное, историческое и культурное значение».

Посольство Украины в Лондоне ранее заявило, что помещение трезубца в изданное британским антитеррористическим управлением пособие по борьбе с экстремизмом для медперсонала и учителей «более чем возмутительно». Диппредставительство потребовало принести официальные извинения и убрать символ из пособия. Любые объяснения по этому поводу украинское посольство назвало «неприемлемыми», сообщила «Газета.ру».

В разработавшем пособие британском Совете начальников национальной полиции (NPCC), сообщили, что цель документа заключается в информировании. Пособие должно помогать британским правоохранителям «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться по время своей ежедневной работы».