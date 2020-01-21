РФ предоставила Совбезу ООН доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

Нью-Йорк, 12 января. Россия представила свидетельства, доказывающие, что информация о применении химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года была сфальсифицирована.

Заседание Совбеза ООН состоялось в понедельник и было посвящено обсуждению доклада ОЗХО, выпущенного в марте прошлого года. Во время заседания выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, представивший показания жителей Думы, собранные среди сотен очевидцев события представителями его НПО, сообщает РИА Новости.

По словам Григорьева, были опрошены 15 очевидцев, находившихся в больнице, 10 жителей дома, где были найдены тела, а также 300 человек, находившихся в радиусе километра от якобы места происшествия.

«Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», – резюмировал Григорьев, зачитав ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые говорили о том, что в больницу Думы не поступали люди, пострадавшие от химатаки.

В доказательство фальсификации сведений, членам Совбеза ООН была показано видеообращение бывшего эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Иэна Хендерсона, который работал в городе Дума.

По словам специалиста, его и всех тех, кто был на месте предполагаемого места происшествия, отстранили от составления итогового доклада, а выводы в документе противоречили или полностью были противоположны тем, что выяснила группа во время поездки в сирийскую Думу. Дело в том, что еще к моменту выпуска промежуточного доклада эксперты ОЗХО имели сомнения по поводу того, что химатака действительно была.

Напомним, ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин призвал организовать брифинг с экспертами ОЗХО для поиска консенсуса по данному резонансному происшествию.