РФ добивается выработки нового заключения об инциденте в сирийском городе Дума

Нью-Йорк, 21 января. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил о необходимости провести новый брифинг под эгидой ОЗХО, чтобы выработать консенсусное заключение по резонансному происшествию в сирийском городе Дума, где якобы была проведена химическая атака.

Соответствующее заявление Шульгин сделал во время неформальной встречи Совбеза ООН в Нью-Йорке. По его мнению, официальный «доклад Хендерсона» не позволяет продвигаться дальше в решении ситуации, сообщает ТАСС.

«Мы вновь предлагаем добиваться разрешения возникшей конфликтной ситуации путем проведения под крышей ОЗХО и, возможно, при содействии всех неравнодушных государств брифинга с участием всех экспертов миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе, для поиска, наконец, консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе», – заявил Александр Шульгин.

По его мнению, сделать это необходимо любой ценой, так как цена ошибки в отношении как сирийского города, так и других инцидентов, может иметь серьезные последствия для всего мира. Постпред также констатировал, что данными действиями РФ не планирует устраивать конфронтацию в ОЗХО.

Напомним, 1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорилось, что при атаке в городе Дума 7 апреля 2018 года якобы применялись баллоны с хлором, сброшенные с воздуха, поэтому некоторые страны обвинили в инциденте авиацию Сирии. САР также попыталась обвинить псевдогуманитарная организация «Белые каски», представившая в качестве «доказательств» фотографии, на которые врачи якобы спасают детей от отравляющих веществ.

Позднее был опубликован документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона. В нем говорилось, что баллоны на самом деле подложили, а не сбросили с воздуха. Как подчеркнули в МИД РФ, целью создания фейков о химатаках в Сирии было оправдание возможных силовых ударов по стране извне.