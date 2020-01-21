«Известия» пишут, что пьяных правонарушителей хотят отправлять на принудительное лечение

Москва, 21 января. Российские суды могут получить возможность направлять неоднократно совершивших правонарушения в пьяном виде и выпивавших в неположенных местах граждан на принудительное лечение. Об этом говорится в документах комиссии правительства по профилактике правонарушений.

Также суды смогут отправлять таких нарушителей на диагностику, профилактические мероприятия и курс социальной или медицинской реабилитации. Подобные меры в настоящее время действуют в отношении наркоманов, сообщает газета «Известия».

В Минюсте уточнили, что положения нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ будут проработаны ведомством и МВД России до марта.