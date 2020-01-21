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В результате падения трех ракет в Багдаде никто не пострадал

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В результате падения трех ракет в Багдаде никто не пострадал

Багдад, 21 января. В результате обстрелов, совершенных сегодня по «зеленой зоне» в центре Багдада, никто не пострадал. Инфраструктуре был нанесен материальный ущерб, сообщают местные СМИ.

Известно, что три ракеты детонировали около полуночи в районе, где расположено посольство США. Сообщается, что пуски были произведены из квартала Эз-Заафарания, который располагается на юго-востоке города, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Al Hadath».

Во время атаки в американском посольстве сработали сирены, писала «Газета.ru». Вместе с тем в небо были подняты вертолеты вооруженных сил США.

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Источник: ТАСС
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