Киев, 21 января. Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал слова заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности ВСУ к силовому возвращению контроля над Донбассом.

По утверждению Куценко, заявление Кривоноса сделано в ответ на вопрос о путях «освобождения» неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей Украины. Политолог подчеркнул, что озвученный Кривоносом вариант развития событий в Донбассе, в данный момент не актуален.

Ранее Кривонос заявил, что Украина имеет возможность для силового захвата Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Для выполнения этого плана, по его словам, необходимо реализовать комплекс мероприятий.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в ответ на заявление Кривоноса отметил, что любая попытка предпринять наступление на Донбасс закончится «тотальным усмирением» Киева, сообщает «Газета.ру». По словам представителя ДНР, планы Киева по зачистке и геноциду Донбасса известны давно.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, чего стоит ожидать в случае попытки реализации силового сценария.

Конфликт в регионе начался в 2014 году, после того как на Украине произошел государственный переворот, который не поддержали некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Жители этих территорий заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел в Донбасс свои войска. Украинская сторона регулярно нарушает Минские соглашения, которые были приняты для урегулирования ситуации.