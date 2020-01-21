Тимошенко предложила закрепить в конституции Украины нормы о традиционных семьях

Киева, 21 января. Руководитель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась о конституционном статусе традиционных семей. Политик заявила, что в главном законе страны необходимо закрепить норму о браках, которые заключаются между мужчиной и женщиной.

Такое мнение было озвучено Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» после того, как в Верховной раде было создано межфракционное объединение «Ценности. Достоинство. Семья», в которое вошли более трехсот депутатов.

По словам Тимошенко, в статус традиционной семьи должен быть заключен в конституции страны. А том случае, если люди имеют другое видение семьи – это их личное дело.

«Я к однополым бракам отношусь примерно так: нужно закрепить в конституции традиционные семьи, где мужчина и женщина должны создавать семьи. Если у людей есть какие-то другие виденья этого – это их личное дело, но делать это частью конституции и наоборот это подталкивать, я считаю странной историей», – цитирует РИА Новости Тимошенко.

При этом она отметила, что намерена изучить программу межфракционного объединения, в том случае, если она защищает традиционные семьи, фракция может к нему присоединиться.

Напомним, ранее полпред ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова раскритиковала поправки в конституцию Украины, которые были предложены президентом Зеленским. По ее словам, изменения в законе страны заблокируют возможность предоставления Донбассу особого статуса.

Вместе с тем, российские дипломаты обратили внимание принятый Верховной радой закон «Об общем среднем образовании» и призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать «адекватную оценку» действиям Киева, сообщает «Газета.ru».