США перебросили еще один бомбардировщик на авиабазу в Индийском океане

Вашингтон, 21 января. После обострения отношений с Ираном США передислоцировали очередной стратегический бомбардировщик B-52H на авиабазу, расположенную на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

О перелете военного самолета свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов. Известно, что бомбардировщик, способный нести на борту крылатые ракеты большой дальности, в том числе с ядерными боеголовками, вылетел с базы «Баркдейл», штат Луизиана. Об этом сообщает Interfax.

На данный момент на острове Диего-Гарсия, который находится вне досягаемости иранских ракет, уже базируются два американских бомбардировщика данного типа. Они были направлены туда американскими властями еще в начале января, после убийства Касема Сулеймани и обострения отношений на Ближнем Востоке. Телеканал «Звезда» сообщал о возможности использования B-52H против Тегерана, однако такого приказа не поступало. При этом ракеты большой дальности, которые могут находиться на борту американских самолетов, способны наносить удары по целям на всей территории Ирана.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автомобильной колонне в Багдаде, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп.

Ответом Ирана на эту агрессию послужил ракетный обстрел военных баз, где располагается военный контингент США. Не смотря на заявления Трампа о том, что сильного ущерба они не причинили, СМИ сообщают о погибших и раненых в результате обстрела.

Стоит отметить, что американские войска уже долгое время находятся на Ближнем Востоке, включая территории Сирии и Ирана. Сотрудничество США с террористическими организациями привело к росту экстремизма в регионе.

По словам политологов, агрессивная американская политика уже привела к непрекращающимся волнам мигрантов и терактов, затронувших в том числе европейские страны, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы США последовали известной фразе «янки, гоу хоум» и покинули регион.