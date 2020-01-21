Смертельный коронавирус распространяется за пределы Китая: что о нем известно и ждать ли его в России

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду, 22 января, экстренное заседание из-за коронавируса 2019-nCoV, который распространяется в Китае. Жертвами новой болезни стали уже три человека. Что за напасть идет из КНР и стоит ли опасаться вируса россиянам, разбиралось Федеральное агентство новостей.

ВОЗ заявила в понедельник о планах провести 22 января экстренное заседание в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 20, 2020

Смертельный след

Неизвестный вирус был обнаружен в Китае в декабре, он вызвал вспышку пневмонии. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане, его закрыли в январе. Случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Ухане, Пекине и Шэньчжене. Утром в понедельник стало известно о гибели третьего человека от неизвестного вида коронавируса, передавал «Би-би-си».

Только за прошедшие выходные было обнаружено 139 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших превысило 200 человек.

По мнению экспертов из Великобритании, официальное число зараженных людей может быть значительно выше — порядка 1700 человек.

С наступлением нового года вирус распространился за пределы Китая: один случай заражения зафиксирован в Японии, еще два — в Таиланде, 20 января один человек заболел в Южной Корее. По данным ВОЗ, все они приехали из Китая, где контактировали с больными пневмонией или посещали рынок в Ухане.

BREAKING NEWS: This is not a scene from some apocalyptic horror movie, this is a #coronavirus outbreak in China. The SARS like virus has already spread to four countries and infected more than 1700 people. US airports are monitored. Be on alert, stay safe! pic.twitter.com/PIc7NYvsGO — Max Howroute▫️ (@howroute) January 20, 2020

В ожидании новой вспышки

Роспотребнадзор 10 января опубликовал на своем сайте сообщение о распространении вируса в КНР. На тот момент летальные случаи еще не были зафиксированы.

«Как отмечают эксперты здравоохранения ряда стран, вспышка заболевания в центральном Китае, вызванного новым коронавирусом, все-таки имеет риски, поскольку десятки миллионов китайцев путешествуют по стране во время празднования Лунного Нового года, которое начинается 25 января и сопровождается выходными днями 24–30 января», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие органы Сингапура и Гонконга уже приняли меры: они помещают в карантин пациентов, путешествующих из Уханя, у которых замечена лихорадка или одышка. В Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на контроле, плотно содействуя с ведомствами Китая. Плюс к этому, был усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госраницу в приграничных территориях.

О том, насколько быстро развиваются события, можно судить по тому факту, что уже 20 января, спустя 10 дней после публикации сообщения Роспотребнадзора, стало известно, что специалисты комздрава Китая зафиксировали случаи передачи этого вируса от человека к человеку. 14 врачей заразились новым вирусом.

Предупредить и обезопасить

Как только вирус вышел за пределы Китая, в Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ приступили к созданию экспресс-теста для выявления коронавируса 2019-nCoV. Предполагается, что диагностика вируса займет всего 15–20 минут, ее можно будет применять в аэропортах.

Как сообщили «Известиям» специалисты, прототип лабораторной методики будет готов к концу января. Сейчас прибывающих из КНР проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Экспресс-тест позволит точно определить, вызваны ли симптомы коронавирусом. Кроме того, реагенты позволят обследовать тех, кто был в контакте с больным.

Коронавирусы представляют собой группу патогенов, которые вызывают респираторные и кишечные заболевания. Кроме людей, коронавирус может заражать многих млекопитающих, включая домашний скот, сообщает Роспотребнадзор.

На сегодняшний день известны лишь шесть коронавирусов, которые заражают людей. Четыре из них, как правило, вызывают симптомы обычной простуды. Два других, коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), вызывают серьезные заболевания дыхательных путей, которые могут привести к смерти.

Специалисты обращают внимание, что на рынке морепродуктов, где предположительно и произошло массовое заражение, продаются живые животные, включая летучих мышей. Ранее в случае с ТОРС носителями вируса были именно летучие мыши. По словам китайских ученых, штамм нового коронавируса похож на коронавирус ТОРС.

Признаки инфекции коронавируса 2019-nCoV включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, одышку и затрудненное дыхание. Чтобы обезопасить себя, ВОЗ советует избегать «незащищенного» контакта с животными, тщательно готовить мясо и яйца, а также избегать тесного контакта с кем-либо с симптомами простуды или гриппа.