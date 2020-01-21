Вятрович прокомментировал решение Зеленского посетить форум памяти холокоста в Израиле

Киев, 21 января. Депутат Верховной рады, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского посетить посвященный памяти жертв холокоста форум в Израиле. Соответствующий пост парламентарий разместил в соцсети Facebook.

Зеленский ранее в интервью израильскому изданию пожаловался, что ему не предоставили возможности выступить на посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц мероприятии. Он напомнил, что четверть жертв холокоста были жителями Украины, но не отказался от участия в форуме, сообщила «Газета.ру».

По мнению Вятровича, Зеленскому отвели на форуме роль «безмолвной массовки» президента России Владимира Путина.

«Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой — унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев — жертв холокоста — и вкладу украинского народа в победу над нацизмом», — написал парламентарий.

Вятрович отметил, что ему стыдно за президента, который проигнорировал траурные мероприятия на месте массовых казней евреев, цыган и советских военнопленных фашистами в Бабьем Яру, но в «день соборности Украины» посетит Израиль, чтобы «побыть в массовке Путина».

Мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» пройдет в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем». Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста.

Приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином Путин примет участие в работе форума и будет присутствовать в центральном иерусалимском парке Сакер на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда.

Вятрович ранее был известен антироссийскими высказываниями и борьбой с «коммунистическим прошлым» Украины. Депутат также был одним из инициаторов действующего в стране с 2015 года закона о декоммунизации, который запрещает на Украине пропаганду советской символики.

Следственный комитет России ранее подозревал Вятровича в реабилитации нацизма, а также в преступлениях против мира и безопасности человечества из-за отрицания установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов о военных преступниках гитлеровской коалиции. Речь, в том числе, идет об украинских националистах периода Великой Отечественной войны и их преступлениях против мирного населения.