Источники The Guardian придумали «нового главаря» ИГ

Лондон, 21 января. Новым главарем группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) якобы стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным газеты, аль-Мауля был близок к прежнему главе группировки Абу Бакру аль-Багдади, якобы ликвидированного США в прошлом году. По данным Госдепартамента США, он был его заместителем, радикальным проповедником. Власти США назначили награду в 5 млн долларов за достоверную информацию о нем.

Источники издания заявляют, что аль-Багдади и аль-Мауля познакомились будучи заключенными в 2004 году в американском лагере «Кэмп-Букка» в Ираке. Аль-Мауля был сооснователем группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций.

Источники полагают, что в настоящее время он пытается объединить руководство группировки, которое сейчас почти полностью состоит из террористов, которые присоединились к ИГ уже на поздних этапах ее существования.

#BREAKING The Guardian has revealed the profile of the new #ISIS leader - Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, one of its forefathers, who was responsible for the Yazidi enslavement pic.twitter.com/tEMm4NjShn — Guy Elster (@guyelster) January 20, 2020

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным якобы удалось «ликвидировать» главаря ИГ аль-Багдади, передавала «Газета.ру». При этом американская сторона не смогла предоставить доказательств, подтверждающих его «гибель». Согласно официальной версии Вашингтона, аль-Багдади якобы подорвал себя с помощью пояса смертника, при попытке американского спецназа захватить его в плен. Позднее американская сторона заявила, что останки аль-Багдади якобы были выброшены в море.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американские военные не согласовывали с Москвой вход в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы скрывался и был «уничтожен» аль-Багдади. При этом российские военные не фиксировали каких-либо действий американской авиации в этих районах.

Позднее иракские военные заявили, что им удалось захватить заместителя главаря ИГ Хамеда Шакера Сабаа аль-Бадри. Он может рассказать о «ликвидации» США аль-Багдади. Сабаа аль-Бадри является ценным свидетелем, так как может дискредитировать действия Соединенных Штатов в вопросе борьбы с террористами на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.