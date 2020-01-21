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К обсуждению перемирия в Ливии в Берлине не позвали самих ливийцев

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К обсуждению перемирия в Ливии в Берлине не позвали самих ливийцев

Москва, 21 января. Переговоры, которые европейские лидеры попытались провести с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, не увенчались успехом.

Европейские руководители не стали приглашать Сарраджа и Хафтара к обсуждению в рамках состоявшейся в Берлине конференции по ливийскому урегулированию, попытавшись решить вопросы с ними в ходе сепаратных встреч. Судя по реакции Хафтара, а также общему итогу конференции, этот подход себя не оправдал.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед конференцией встретилась в Берлине с Сарраджем, заявив во время этой встречи, что будет выступать с призывом к постоянному прекращению огня, прекращению потока оружия и запуску политического процесса.

Кроме того, Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели аналогичную встречу с Хафтаром.

«Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром», — говорится в сообщении Кабинета министров Германии.

О неудачном исходе этих встреч можно судить хотя бы по тому, что Хафтар и Саррадж покинули берлинскую конференцию до ее окончания. Власти Германии рассчитывали, что Хафтар подпишет ряд соглашений, и в качестве успеха даже заявили о формировании военной комиссии 5 на 5. Отметим, что инициатива о формировании комиссии не принадлежит немцам — она была озвучена еще 13 января во время встречи в Москве. Тогда Хафтар взял время на раздумье. В Берлине он назвал имена людей, которых готов включить в комиссию, со стороны ЛНА. Но никакого подписания не было. То есть в этом вопросе Берлин не продвинулся дальше Москвы, как бы ни хотелось немцам заявить обратное.

Итоги встречи в Берлине говорят о том, что европейцы мало заинтересованы в реальном урегулировании кризиса в Ливии и не собираются всерьез учитывать мнение ливийцев.

Как заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, спасти Ливию, ставшую жертвой амбиций Запада, может только Россия.

«Я неоднократно говорил и повторю снова: этот вопрос — разрешение ливийского конфликта — без Российской Федерации решен не будет, это просто невозможно, — приводило его слова Федеральное агентство новостей.

Берлинская конференция закончилась без какого-либо конкретного результата, в то время как переговоры в Москве, состоявшиеся неделю назад, позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии. Это еще раз продемонстрировало, насколько важна роль России в переговорном процессе по Ливии, а также необходимость российских миротворческих усилий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда по указке Запада был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. В настоящее время на востоке страны, в Тобруке, власть осуществляет избранный народом парламент, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. ЛНА с 2014 года проводит в стране контртеррористическую операцию.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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