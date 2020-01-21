К обсуждению перемирия в Ливии в Берлине не позвали самих ливийцев

Москва, 21 января. Переговоры, которые европейские лидеры попытались провести с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, не увенчались успехом.

Европейские руководители не стали приглашать Сарраджа и Хафтара к обсуждению в рамках состоявшейся в Берлине конференции по ливийскому урегулированию, попытавшись решить вопросы с ними в ходе сепаратных встреч. Судя по реакции Хафтара, а также общему итогу конференции, этот подход себя не оправдал.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед конференцией встретилась в Берлине с Сарраджем, заявив во время этой встречи, что будет выступать с призывом к постоянному прекращению огня, прекращению потока оружия и запуску политического процесса.

Кроме того, Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели аналогичную встречу с Хафтаром.

«Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром», — говорится в сообщении Кабинета министров Германии.

О неудачном исходе этих встреч можно судить хотя бы по тому, что Хафтар и Саррадж покинули берлинскую конференцию до ее окончания. Власти Германии рассчитывали, что Хафтар подпишет ряд соглашений, и в качестве успеха даже заявили о формировании военной комиссии 5 на 5. Отметим, что инициатива о формировании комиссии не принадлежит немцам — она была озвучена еще 13 января во время встречи в Москве. Тогда Хафтар взял время на раздумье. В Берлине он назвал имена людей, которых готов включить в комиссию, со стороны ЛНА. Но никакого подписания не было. То есть в этом вопросе Берлин не продвинулся дальше Москвы, как бы ни хотелось немцам заявить обратное.

German Chancellor Angela Merkel held talks on the Libyan crisis in Berlin with the delegation of Tripoli attackers which consists of warlord Khalifa Haftar and his two relatives, one of them is his son in law pic.twitter.com/xYt5tC5zeR — The Libya Observer (@Lyobserver) January 19, 2020

Итоги встречи в Берлине говорят о том, что европейцы мало заинтересованы в реальном урегулировании кризиса в Ливии и не собираются всерьез учитывать мнение ливийцев.

Как заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, спасти Ливию, ставшую жертвой амбиций Запада, может только Россия.

«Я неоднократно говорил и повторю снова: этот вопрос — разрешение ливийского конфликта — без Российской Федерации решен не будет, это просто невозможно, — приводило его слова Федеральное агентство новостей.

Берлинская конференция закончилась без какого-либо конкретного результата, в то время как переговоры в Москве, состоявшиеся неделю назад, позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии. Это еще раз продемонстрировало, насколько важна роль России в переговорном процессе по Ливии, а также необходимость российских миротворческих усилий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда по указке Запада был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. В настоящее время на востоке страны, в Тобруке, власть осуществляет избранный народом парламент, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. ЛНА с 2014 года проводит в стране контртеррористическую операцию.