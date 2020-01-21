Спикер Рады не видит причин для роспуска парламента

Киев, 21 января. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок для роспуска Верховной рады ни с законодательной точки зрения, ни с точки зрения эффективности работы.

На прошлой неделе состоялось закрытие второй сессии Рады. Новая сессия парламента откроется в феврале и продлится до середины июля.

Телеведущий программы «Свобода слова» поинтересовался у Разумкова, рассматривает ли партия «Слуга народа» возможность проведения досрочных выборов.

«Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», — ответил спикер, напомнив про год иммунитета, который есть у Рады после выборов, прошедших в 2019 году.

Работу парламента он оценил как достаточно эффективную.

Отметим, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, об отмене депутатской неприкосновенности. Теперь уголовное преследование народных избранников может санкционировать не парламент, а генеральный прокурор.

Некоторые эксперты полагают, что таким образом президент пытается завоевать голоса избирателей и получить возможность оказывать давление на законодательную ветвь власти. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью RT отметил, что такие настроения в украинском обществе связаны с тем, что большинство граждан воспринимают Раду как собрание коррупционеров, а отмену депутатского иммунитета — как способ борьбы с коррупцией.