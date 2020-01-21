Гуф не обращался в посольство России в связи с задержанием в аэропорту Абу-Даби

Москва, 21 января. Известный под псевдонимом Гуф российский рэпер Алексей Долматов не обращался в посольство РФ в ОАЭ за помощью в связи с возможным задержанием исполнителя за дебош в самолете в аэропорту Абу-Даби. Об этом заявили в российском диппредставительстве.

«Пока к нам никто не обращался, но в случае обращения консульский отдел посольства РФ в ОАЭ будет готов оказать соответствующую помощь», — цитирует ответ посольства РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Долматова и сопровождавших его людей задержали в аэропорту Абу-Даби, где музыкант был на пересадке. Исполнитель направлялся на лечение в наркологической клинике из Таиланда в Москву. Поводом для задержания, согласно сообщениям СМИ, стал дебош на борту самолета.