Авария на теплотрассе в Перми, которая привела к ЧП в отеле, была ликвидирована

Пермь, 21 января. Авария на теплопроводе в Перми, из-за которой произошло затопление отеля, была ликвидирована. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городской администрации, авария была ликвидирована, а подача горячей воды в отключенные объекты была возобновлена.

Прорыв трубы горячего отопления произошел в мини-гостинице «Карамель» в ночь на 20 января. По сообщениям Минздрава, жертвами аварии стали пять человек, среди которых был один ребенок. Три человека были доставлены в больницу с ожогами, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте происшествия ведут работу сотрудники полиции, а также специалисты экстренных служб.

«Все необходимые работы по устранению в Индустриальном районе Перми аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО «Пермская сетевая компания» завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии», — сообщили в мэрии.

Из-за аварии без тепла и горячей воды остались двадцать зданий, среди которых жилые дома, три детских сада и музыкальная школа, пишет газета «Известия».